台數科購買東森電視案 東森國際再籲ＮＣＣ停審
2017-03-03 10:56
〔記者王憶紅／台北報導〕台數科購買東森電視台案，國家通訊傳播委員會今日再次召開公聽會，東森電視台第二大股東東森國際董事長廖尚文再度表達反對，並再度籲請NCC停止審查本案。
台數科購買東森電視台案，日前已經公平會通過。
廖尚文指出，台數科有5大項不適格經營東森電視，並懇請NCC停止審查本案，包括東森國際與凱雷集團有關本交易案優先出價權之爭議，正由台北地方法院審理中；此案涉及黨政軍條款限制；媒體壟斷；不尋常的高財務槓桿操作；經營成人頻道。
廖尚文說，台北地方法院定於106年3月20日開庭，審理東森國際與凱雷集團有關優先出價權爭議之訴。由於優先出價權確認之訴的結果，攸關凱雷集團是否可轉讓其東森電視之持股予台數科，故東森國際再次籲請NCC停止審理本案。
東森國際於今年2月10日分別函請NCC及投審會，在東森國際與凱雷集團間之訴訟未判決確定前，停止審查本案。
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