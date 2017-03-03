3/3重要財經新聞一覽

2017-03-03 09:18

自由時報財經︰川普貿易政策 續關注美牛豬開放

美國貿易代表署昨公布川普送交國會的二○一七貿易政策議程，除聲明避免ＷＴＯ削弱美國貿易利益外，關於去年的報告也再度關切台灣進口美牛豬議題。

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蘋果日報財經︰驚喜 美對台太陽能稅率大降

大轉彎！美國商務部昨宣布，對台灣太陽能電池反傾銷重審稅率大幅下降，從原先的11.45~27.55%一口氣下降至3.5~4.2%，其中應訴人之一中美晶集團，包含旭泓、昇陽光電（3561）等為3.5%最低稅率，是最大贏家。隨著稅率大幅下降，將有助於台系太陽能廠重新搶攻美國市場，中美晶（5483）、元晶（6443）等業者均正面看待。

工商時報財經︰彭淮南：台灣不會被美 列入匯率操縱國

中央銀行總裁彭淮南昨（2）日至立法院財政委員會業務報告並備詢，針對吳秉叡等多位立委關注美國會不會把台灣列入匯率操縱國？彭淮南首度篤定且明確的說，「如果3項標準不變，台灣不會被列入匯率操縱國。」

中國時報財經︰彭淮南：新台幣改版？任內不可能

現行新台幣如果要改版，至少須付出500億元代價！中央銀行彭淮南昨日表示，估計如果所有鈔幣全部回收，至少要花6年時間，所耗費成本約500億元。其中，鈔券改版估計要花費成本113億元、硬幣改版要372億元，再加上其他的相關作業成本，合計至少約500億元。

經濟日報財經︰南港百億開發案 台肥暫緩

陸客不來了，台北市飯店新戰場南港地區，已經有大咖企業宣布不玩了！印象台灣集團的南港郵局主題旅館在年初悄悄停擺，連投資金額高達百億元的台肥南港Ｃ２案也宣布暫緩開發，南港一級飯店戰區頓時從「熱灶變冷灶」。

星島日報財經︰北水猛沽內銀股 恒指先升後倒跌

美股杜指周三暴升逾300點，但對港股只有短暫刺激作用。恒生指數早段曾升304點，更收復24000點關，但「北水」斷流，滬港通的南下方向連續兩天錄得淨流出，港股升勢無以為繼，最終倒跌48點收市。滬港通投資者大手沽出內銀股，成為升勢逆轉的關鍵。