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史上第一次！ 這個東西價格超越黃金

2017-03-03  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國需求激增，比特幣價格首度超越黃金，週二高點來到1265美元，黃金則是1盎司1233美元。

《BBC》報導，2009年以來，比特幣的價格持續呈現不穩定狀態，2014年更出現大崩盤，但最近幾個月的需求激增，導致比特幣價格大逆轉，甚至超越金價。報導指出，早些時候中國進行比特幣交易管制，以防止資產非法外流。

報導指出，比特幣的價值同樣來自於供需法則，為了處理比特幣交易，必須進行「挖礦」的過程，「礦工」可透過計算交易資訊獲得比特幣。

《維基百科》資料顯示，比特幣是一種全球通用的加密網際網路貨幣，於2009年由化名的開發者中本聰以開源軟體形式推出。比特幣是經由一種稱為「挖礦」的過程產生，參與者透過處理交易驗證和記錄來獲取作為手續費的比特幣，或取得新產出的比特幣。

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  • 由於中國需求激增，比特幣價格首度超越黃金。（路透資料照）

    由於中國需求激增，比特幣價格首度超越黃金。（路透資料照）

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