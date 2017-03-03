Snapchat母公司上市 股價狂飆近五成
2017-03-03 03:04
〔中央社〕社群媒體Snapchat母公司Snap Inc.今天在華爾街股市首次公開發行（IPO），在投資人追逐下股價狂漲，上市首日飆升將近50%，公司市值水漲船高，但分析師對前景看法不一。
Snap股價午盤大漲47%，來到每股25.06美元。這次釋股預定募資達34億美元，是臉書（Facebook）2012年上市以來美國科技公司最大規模IPO。
這家總部在加州的新創公司昨天宣布這次釋股定價每股17美元，使得公司市值達到240億美元，而且隨著今天股價暴漲將再升高。
分析師對Snap的前景看法分歧，這家公司是否能模仿臉書的成功範例，或是將終結在科技股的垃圾場，引發激烈辯論。
研究機構eMarketer的分析師威廉森（Debra Williamson）表示，Snapchat就像早期的臉書一樣造成轟動。她認為這家公司在根本上改變了通訊，而且鎖定對新科技極為重要的年輕人市場。
根據Snap資料，每天有1.58億人使用Snapchat通訊軟體，每天創造25億則照片訊息。這家公司2017年的營收可望達到9億3600萬美元。
不過，有些分析師對Snap持懷疑看法，並舉出另一社群媒體推特（Twitter）的例子佐證。推特2013年IPO以來，用戶基礎僅微幅擴增，如今股價遠低於當時的發行價格。
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