FbStart駐台 唐鳳：台灣與矽谷再添連結管道

行政院政務委員唐鳳認為，FbStart的到來，等於是政院主導「亞洲矽谷」計畫正式啟動後，台灣與矽谷又多了一條新的連結管道。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-02 23:26

〔記者廖千瑩／台北報導〕行政院數位政務委員唐鳳今晚在臉書上預告，台灣將成為FbStart（即Facebook成立的加速器）在全球最新的據點，對台灣來說，FbStart的到來，等於是政院主導「亞洲矽谷」計畫正式啟動後，台灣與矽谷又多了一條新的連結管道。

據了解，臉書明天將正式在台舉行「FbStart台北站」記者會，會中將正式把Facebook的開發者平台和FbStart項目介紹給台灣的新創團隊，而唐鳳則是提前一天在臉書上宣布FbStart即將登台的消息。

唐鳳在臉書上指出，台灣將成為FbStart（即Facebook成立的加速器）在全球最新的據點，而對台灣來說，有另外一個值得高興的意義，那就是「亞洲矽谷」計劃正式掛牌以來，台灣與矽谷又多了一條新的連結管道。未來，透過FbStart，台灣與矽谷的連結將會不斷強化。

所謂的FbStart，簡單來說，計畫的宗旨就是向世界各地的新創企業提供工具和服務。新創企業在進入FbStart計畫後，一方面可透過Facebook平台，免費取得與使用Facebook本身自有、與其他大型公司合作分享、以至於自由軟體社群所研發的各種應用程式與服務。另一方面，也可獲得Facebook團隊提供的導師諮詢，降低在新創道路上遇到的挑戰與風險。

唐鳳強調，台灣其實在各項條件來說，其實並不缺乏創新的元素，以及能夠實現軟硬整合的生態圈與產業群聚，未來透過FbStart計畫的到來，能讓台灣新創團隊有更多的機會與管道圓夢。

他並舉了兩個成功案例，其一，來自台灣的網路英語學習互動平台 VoiceTube，在FbStart 還沒來台正式設點前，就已經榮獲去年 FbStart 的年度最佳App，從來自89個國家、超過1000個團隊當中，脫穎而出。

同樣的，來自台灣的「誠映團隊（Akubic）」，也在去年獲得「魚客松」程式設計大賽的世界冠軍。「魚客松（Fishackathon）」是由美國國務院主辦，向全世界徵求創意、在短時間內研發出有助全球海洋永續發展的科技工具。