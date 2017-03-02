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威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2017-03-02  22:10

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月2日）開獎的第106000018期威力彩，頭獎摃龜；第106000052期今彩539頭獎開出1注，由台中市清水區五權路32－2號「元升彩券行」開出。

第106000018期威力彩中獎號碼為：第1區「03、08、14、19、28、34」，第2區「02」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共11注獲得，每注可得15萬元；肆獎共52注獲得，每注可得2萬元；伍獎共262注獲得，每注可得4000元；陸獎共1607注獲得，每注可得800元；柒獎共3175注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬6273注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬140注獲得，每注可得100元；普獎共3萬4611注獲得，每注可得100元。

第106000052期今彩539中獎號碼為「13、20、29、32、36」頭獎1注中獎，可獲得800萬元；貳獎共188注獲得，每注可得2萬元；參獎共6858注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3295注獲得，每注可獲得50元。

第106000018期38樂合彩中獎號碼為「03、08、14、19、28、34」，五合摃龜；四合共15注中獎，每注可得6萬7500元；三合共127注中獎，每注可得5750元；二合共2989注中獎，每注可得750元。

第106000052期39樂合彩中獎號碼為「13、20、29、32、36」，四合15注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共245注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7258注中獎，每注可得1125元。

第106000052期3星彩中獎號碼為「907」，正彩共21注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000052期4星彩中獎號碼為「9970」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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標題：威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注！


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