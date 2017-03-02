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國際廢紙飆漲 工紙大廠正隆宣布4/1起二度漲價

國際廢紙飆漲，工紙大廠正隆宣布4月1日起二度漲價。（記者李靚慧攝）

2017-03-02  20:56

〔記者李靚慧／台北報導〕工紙大廠正隆（1904）今日（2）宣布，將自4月1日起，二度調漲工紙價格每噸新台幣1500元，以反應節節上揚的回收廢紙、紙漿、船運等原物料成本，下游的瓦楞紙箱、瓦楞平板也將同步調漲。

正隆甫於去年底率先宣布，自今年1月起，將工紙價格每公噸調漲1500元，漲幅約為12至15%，調漲後基本瓦楞芯紙價格每公噸為14500元，4月1日二度調漲後，每公噸工紙價格漲為16000元，正隆強調，16000也僅是回升至2010年時的價位。

正隆指出，宣布二度調漲的主因，在於近期中國持續收購廢紙、美國景氣好轉，加上船運費用上揚，進口美國廢紙短短2個月每公噸上漲近70美元，3月份報價來到近6年的新高點298美元/噸，相較去年同期漲幅高達65%，加上國際紙漿價格近期也頻頻調漲，居高不下的原物料成本，已造成業者經營上極大的壓力。

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