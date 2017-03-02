台紙財報出爐籲快開董事會 簡鴻文：3月底前完成

2017-03-02 20:48

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙（1902）今日傍晚發布新聞稿宣布，105年財報資料已由會計師查核完畢，今日將相關財報資料面呈董事長簡鴻文，呼籲簡鴻文盡速指示董事會召開日期，所有董事將「全力配合」。

對此，台紙董事長簡鴻文晚間證實，今日已收到財報資料，但他希望能與會計師當面確認細節。不過，簡鴻文並沒有在3月10日召開董事會的打算，他今日重申，他會在3月底前（31日）主持董事會、通過財報，將董事長任內應該完成的工作做好，之後會提出辭呈、正式卸任，將董事長位置交給總經理余美玲。

台紙將在3月13日及3月31日接連舉行2場股東臨時會，但今年以來，台紙的董事會卻一次都未舉行，台紙將其歸咎為董事長簡鴻文刻意不召開；簡鴻文則表示，因為財報尚未完成，開董事會也沒用。

台紙今日宣布財報已完成，由於財報必須經由董事會決議通後，才能繼續進行會計師簽核、監察人承認及上傳公告等程序，因此董事會是否如期召開與財報能否準時公告有直接關係。

台紙指出，台紙在今年國曆第一個開工日時，就經由董事長簡鴻文指示，確定在6月7日舉行股東會，並進行網路預約，既然排定股東會時程，必須在90天前由董事會通過股東會相關議案及日期；此外，根據現行公司法，董事會的召集應於7天前發出開會通知，因此換算必須在近日發出開會通知，才能在3月10日舉行董事會，以使6月7日的股東常會順利舉行。

台紙表示，全體董事今日均表示，無論任何時間收到通知，都將全力配合董事長的時間安排，將持續「靜候佳音」。

但簡鴻文強調，他希望與會計師當面確認細節，卻始終無法連絡上會計師；此外，他因為擔任兆豐證券董事長，具有官股身分，先前已承諾財政部，必須在3月底前離開台紙，把位子交出來，他強調，一切都會依照規劃進行，「會在3月底完成當初的承諾」。