威力彩、今彩539開獎囉！
2017-03-02 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月2日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：03、08、14、19、28、34。第二區：02。
38樂合彩：03、08、14、19、28、34。
今彩539：13、20、29、32、36。
39樂合彩：13、20、29、32、36。
3星彩：907。
4星彩：9970。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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