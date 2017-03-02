威力彩、今彩539開獎囉！

2017-03-02 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月2日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：03、08、14、19、28、34。第二區：02。

38樂合彩：03、08、14、19、28、34。

今彩539：13、20、29、32、36。

39樂合彩：13、20、29、32、36。

3星彩：907。

4星彩：9970。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」