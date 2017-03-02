歐洲最大停車場營運商Q-Parl 中港企業砸錢競標

2017-03-02 20:01

〔記者盧永山／台北報導〕〔記者盧永山／台北報導〕英國「金融時報」引數知情人士透露，長江基建、中國泛海控股、首鋼集團等中國和香港業者已遞交標單，競標歐洲最大的停車場營運商Q-Park，競標價格最高可能超過24億美元。

Q-Park在英國、法國和德國等10國經營6100個停車廠，截至2015年底為止，該公司擁有12.5億歐元的房地產，2015年淨利達9090萬歐元。

據了解，瑞典私募股權公司EQT Holding也向Q-Park遞交標單。

歐洲的基礎建設資產吸引很多來自亞洲的買家，去年中國企業大舉湧入歐洲，希望在中國經濟成長放緩的情況下能分散投資。

根據市調公司Dealogic的資料，去年中國企業砸下195億美元收購全球基礎建設資產，高於2015年的119億美元，其中64億美元或33%是鎖定在歐洲。