| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

歐洲最大停車場營運商Q-Parl 中港企業砸錢競標

2017-03-02  20:01

〔記者盧永山／台北報導〕〔記者盧永山／台北報導〕英國「金融時報」引數知情人士透露，長江基建、中國泛海控股、首鋼集團等中國和香港業者已遞交標單，競標歐洲最大的停車場營運商Q-Park，競標價格最高可能超過24億美元。

Q-Park在英國、法國和德國等10國經營6100個停車廠，截至2015年底為止，該公司擁有12.5億歐元的房地產，2015年淨利達9090萬歐元。

據了解，瑞典私募股權公司EQT Holding也向Q-Park遞交標單。

歐洲的基礎建設資產吸引很多來自亞洲的買家，去年中國企業大舉湧入歐洲，希望在中國經濟成長放緩的情況下能分散投資。

根據市調公司Dealogic的資料，去年中國企業砸下195億美元收購全球基礎建設資產，高於2015年的119億美元，其中64億美元或33%是鎖定在歐洲。

廣告
  • 長江基建、中國泛海控股等中國和香港業者已遞交標單，競標歐洲最大的停車場營運商Q-Park，競標價格最高可能超過24億美元。（圖取自Q-Park官網）

    長江基建、中國泛海控股等中國和香港業者已遞交標單，競標歐洲最大的停車場營運商Q-Park，競標價格最高可能超過24億美元。（圖取自Q-Park官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Q-Park 中資 港資 競標
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：歐洲最大停車場營運商Q-Parl 中港企業砸錢競標


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.