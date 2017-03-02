手機賣不好 聯想賣地撐高獲利

由於智慧手機賣不好，聯想集團（Lenovo）只好靠賣地來撐高獲利。（法新社）

2017-03-02 19:37

〔記者盧永山／台北報導〕由於智慧手機賣不好，聯想集團（Lenovo）只好靠賣地，讓獲利數字好看一點！

聯想週四宣布，將把位於中國中部地區的房地產合資公司49%股權賣給融創中國（Sunac China Holdings），稅前獲利約17億港元（2.19億美元）。這是聯想去年9月以來第2度賣地。

融創中國最近因為向陷入困境的樂視（LeEco）挹注22億美元而聲名大噪，其創辦人孫宏斌是去年中國最活躍的併購買家，敲定了多筆併購交易。

根據聯想和融創中國所簽定的協議，出售成都聯創融錦投資公司的未分配利益中，還有2.58億元人民幣（3800萬美元）將分配給聯想。

週四在香港掛牌的聯想股價一度上漲1.7%至4.75港幣，收盤卻下跌0.2%至4.66港幣。

聯想曾是中國最大科技公司，但因智慧手機業務日益萎縮，加上個人電腦部門面臨殘酷的競爭，去年第4季獲利暴跌逾三分之二，只能靠賣地撐高獲利。去年9月，聯想也以138億元人民幣（20億美元）把旗下房地產事業賣給融創中國，稅後獲利2.06億美元。