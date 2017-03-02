美國博通創辦人獲交大名譽博士 張忠謀出席肯定

交大頒授名譽博士給美國博通公司共同創辦人亨利·山繆利，校長張懋中主持，而台積電董事長張忠謀也出席致詞。（記者洪美秀攝）

2017-03-02 21:27

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學今天頒贈名譽博士學位給美國博通Broadcom共同創辦人、加州大學洛杉磯分校電機工程系教授亨利·山繆利Henry Samueli，表彰其在有線及無線通訊產業的卓越成就與貢獻。台積電董事長張忠謀也出席致賀，肯定亨利是強大經濟動力的代表，身為他的朋友和客戶，他與有榮焉。

張忠謀出席這場名譽博士頒授典禮時也提到，全世界半導體產業今年仍有4-5%的成長，而台積電今年則會有5-10%的成長，半導體是所有高科技的根本，總是會有人要的，他也預告今年是台積電30週年，10月會有慶祝大會，希望能邀請全球半導體產業的領袖聚集慶賀。

張忠謀說，亨利·山繆利是世界級的科學家，工程師和企業家，具有強大的知識力量，他也是美國博通Broadcom共同創辦人，以其資深與專業的工程經驗，帶領博通從無到有，從寬頻通訊領域著手，大力推動世界數位訊號處理和通訊系統研究與發展。

而博通長期與台灣晶圓代工產業合作，現在已成為全球最大的有線和無線通訊網路系統晶片設計公司之一，台積電與博通的關係與互動一直很好。

交大表示，2015年博通公司營收高達80億美元以上，有超過3000多項美國專利和1000多項外國專利，而亨利·山繆利博士是該公司首席技術長及董事，不僅在數位訊號處理和通訊系統工程研發，曾發表百餘篇論文還獲得75件專利，在學術和產業界都具極高聲望，獲此名譽博士實至名歸。