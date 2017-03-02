約定駕駛人車險被金管會盯上 恐遭下架
2017-03-02 19:29
〔記者陳梅英／台北報導〕車險市場競爭激烈，保險公司最近推出約定駕駛人保單可較一般車險便宜1-3成，不過，金管會認為，保險公司不該為降價而降價，金管會將全面檢視這類商品，要求保險公司說明降價合理性，若無法說服主管機關，屆時這類保單可能會被要求下架；同時，金管會也提醒消費者，不要為了省一點保費，最終無法獲得完整理賠。
金管會表示，目前在市場上銷售的車險（指汽車車體損失保險）主要類型大致可分為三種甲式、乙式及丙式三種。甲式的承保範圍較大，除承保汽車因碰撞、傾覆、火災、閃電、雷擊、爆炸、拋擲物或墜落物所致損失外，也包含第三者之非善意行為、不屬保險契約特別載明為不保事項的任何其他原因（不明車損）等危險事故的毀損滅失。
乙式承保範圍，則排除甲式之不明車損，範圍較甲式小；至於丙式承保範圍僅限於被保險汽車與車輛發生碰撞、擦撞所致之毀損滅失。
根據金管會統計，去年台灣車險的簽單金額約98億元，民眾購買的車險以丙式最多，在總件數96萬建中，占比高達76.64%，乙式為21.69%，甲式因保費最高，占比也最低，僅1.67%。
由於車險市場競爭相當激烈，日前有保險公司推估所謂約定駕駛人或是限定駕駛人車險，保費較一般車險打7-8折，因而被金管會盯上。
金管會表示，目前一般車險理賠範圍均包括被保險人、4等血親以及3等姻親，現在保險公司推出的約定或限定駕駛人保單，是指定只保哪些人，哪些不保，且保費依據保險人的數量而有不同的折價。
金管會將要求業者說明此商品的合理性，比如一人開車比四個人開車安全性高的理由在哪裡，若無法提出合理的數據說明，即使車險採備查制，這類保單已經在市面上銷售，金管會也會要求其下架。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 醉警罵同僚三字經 警局大鬧嗆「都是自己人」
- 萬和美展 黃譓丞西畫兩度奪魁
- 伴侶法掰掰...芬蘭同性婚姻正式生效！
- 清明連假》離島加班機明開放訂位 金澎再增24架次
- 美升息機率飆上8成 美元強彈
- 雲林垃圾費隨袋徵收？ 議員直接打臉李應元
- 農會三階段選舉 基層促修法直選
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 升貶兩難 央行「放手不放任」
- 台日對抗賽》中職聯隊返台 熱情球迷接機
- 棒球魂上身？ 機車男連人帶車摔滑進加油站...
- 統一防空指揮權 飛指部改隸空軍
- 潭子區大豐路三段民宅火警 疑電線走火
- 安南土壤液化 地基改良灌漿不一
- （影音）邵雨薇出場險仆街 揪凶手：吳慷仁最會扯後腿
- 高橋聖子禁慾1個月 新片「開機」變肉食女求男優...
- 慟！ 歌迷女兒燒炭自殺 詹雅雯：做什麼都來不及了
- 《時尚舵手 再易手》4
- 鹽埔安檢所查獲漁船走私泰國米及香皂
- （影音）「我是拎老杯」！《星際異攻隊2》新預告星爵爸曝光
- 遭家暴網紅「神復原」 網揭 ：新炒作手法
- 日本LPGA巡迴賽》大金蘭花盃首日 姚宣榆蔡佩穎並列第七 大城咲希暫領先
- IS首嗆中 將發動「血流成河」恐襲
- 日男按摩掉皮包 警靠滑雪證找回失主
- 法院撤銷停業處分 八仙樂園復活
- 質詢被問是否高潮過？邱太三答覆了...
- 中職》具美日韓職經驗 獅隊洋投福瑞多今報到
- 彭淮南︰台幣動態穩定 非不公平競爭
- 柯P又痛失愛將？ 傳隨行秘書「戳戳妹」請辭
- 防扒大作戰 帥男美女警製作短片宣導
- 胖卡開進社區 行銷壽豐農產
- 店家通報毒品相關辦法 邱太三：年底前施行
- 烏龍院漫畫巴士 帶偏鄉童玩漫畫
- 苗栗市農會理監事選舉 現任總幹事居下風
- 網球》莊佳容阿卡波可女雙開胡 中止開季5連敗
- （影音）男神彭于晏竟飄怪味 鄧超送「這個」治他
- 潭子區農會變天 員工派林淑茵將獲聘總幹事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：約定駕駛人車險被金管會盯上 恐遭下架
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分