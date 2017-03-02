美國反傾銷重審 TrendForce：台廠仍短多長空

2017-03-02 19:47

〔記者張慧雯／台北報導〕美國商務部昨（1）日發出對2014年太陽能反傾銷重審的初判稅率，台廠由最低11.45%、最高27.55%、其他廠商19.5%，降至最低3.5%、最高4.2%、其他廠商4.09%。TrendForce綠能研究（EnergyTrend）研究副理林嫣容表示，台廠仍是短多長空格局。

林嫣容表示，應訴人之一中美晶體系（旭泓、昇陽科）擁有此次的3.5%最低稅率、更有台灣最大的PERC產能及模組品牌相輔相成，是此次最大的贏家，反觀新日光、太極因未參加本次複審，適用去年19.5%的稅率，只能寄望加速第三地產能的產品差異化佈局，才能再有發揮。

林嫣容認為，未來台廠除思考單晶及PERC產能、效率如何儘速發揮外，向下游發展的決心也需更加堅決，若僅寄望以電池片銷往美國，也恐將在模組大廠須鞏固模組加工利潤之時，把台灣最後的優勢產品PERC電池也砍至成本線價位。