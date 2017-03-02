美國反傾銷重審 TrendForce：台廠仍短多長空
2017-03-02 19:47
〔記者張慧雯／台北報導〕美國商務部昨（1）日發出對2014年太陽能反傾銷重審的初判稅率，台廠由最低11.45%、最高27.55%、其他廠商19.5%，降至最低3.5%、最高4.2%、其他廠商4.09%。TrendForce綠能研究（EnergyTrend）研究副理林嫣容表示，台廠仍是短多長空格局。
林嫣容表示，應訴人之一中美晶體系（旭泓、昇陽科）擁有此次的3.5%最低稅率、更有台灣最大的PERC產能及模組品牌相輔相成，是此次最大的贏家，反觀新日光、太極因未參加本次複審，適用去年19.5%的稅率，只能寄望加速第三地產能的產品差異化佈局，才能再有發揮。
林嫣容認為，未來台廠除思考單晶及PERC產能、效率如何儘速發揮外，向下游發展的決心也需更加堅決，若僅寄望以電池片銷往美國，也恐將在模組大廠須鞏固模組加工利潤之時，把台灣最後的優勢產品PERC電池也砍至成本線價位。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 醉警罵同僚三字經 警局大鬧嗆「都是自己人」
- 萬和美展 黃譓丞西畫兩度奪魁
- 伴侶法掰掰...芬蘭同性婚姻正式生效！
- 清明連假》離島加班機明開放訂位 金澎再增24架次
- 美升息機率飆上8成 美元強彈
- 雲林垃圾費隨袋徵收？ 議員直接打臉李應元
- 農會三階段選舉 基層促修法直選
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 升貶兩難 央行「放手不放任」
- 台日對抗賽》中職聯隊返台 熱情球迷接機
- 棒球魂上身？ 機車男連人帶車摔滑進加油站...
- 統一防空指揮權 飛指部改隸空軍
- 潭子區大豐路三段民宅火警 疑電線走火
- 安南土壤液化 地基改良灌漿不一
- （影音）邵雨薇出場險仆街 揪凶手：吳慷仁最會扯後腿
- 高橋聖子禁慾1個月 新片「開機」變肉食女求男優...
- 慟！ 歌迷女兒燒炭自殺 詹雅雯：做什麼都來不及了
- 《時尚舵手 再易手》4
- 鹽埔安檢所查獲漁船走私泰國米及香皂
- （影音）「我是拎老杯」！《星際異攻隊2》新預告星爵爸曝光
- 遭家暴網紅「神復原」 網揭 ：新炒作手法
- 日本LPGA巡迴賽》大金蘭花盃首日 姚宣榆蔡佩穎並列第七 大城咲希暫領先
- IS首嗆中 將發動「血流成河」恐襲
- 日男按摩掉皮包 警靠滑雪證找回失主
- 法院撤銷停業處分 八仙樂園復活
- 質詢被問是否高潮過？邱太三答覆了...
- 中職》具美日韓職經驗 獅隊洋投福瑞多今報到
- 彭淮南︰台幣動態穩定 非不公平競爭
- 柯P又痛失愛將？ 傳隨行秘書「戳戳妹」請辭
- 防扒大作戰 帥男美女警製作短片宣導
- 胖卡開進社區 行銷壽豐農產
- 店家通報毒品相關辦法 邱太三：年底前施行
- 烏龍院漫畫巴士 帶偏鄉童玩漫畫
- 苗栗市農會理監事選舉 現任總幹事居下風
- 網球》莊佳容阿卡波可女雙開胡 中止開季5連敗
- （影音）男神彭于晏竟飄怪味 鄧超送「這個」治他
- 潭子區農會變天 員工派林淑茵將獲聘總幹事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美國反傾銷重審 TrendForce：台廠仍短多長空
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分