連2貶 新台幣收30.795元
2017-03-02 16:04
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈貶值格局，終場以30.795元兌1美元作收，貶值3.5分，匯價連2貶並創逾1週新低，台北外匯經紀公司成交量為8億美元。
外匯交易員表示，儘管新台幣連續兩天走弱，但在出口商的潛在美元賣壓下，難有明顯貶幅。
新台幣今以30.820元開出，最高30.735元、最低30.829元，終場收30.795元。
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