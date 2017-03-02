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三大法人買超23億 外資買超28億

台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣23.67億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-02  14:58

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣23.67億元。

外資今天買超28.24億元，投信賣超3.6億元，自營商賣超0.97億元。

台股今天上漲17.02點，收在9691.80點，成交值新台幣1015.99億元。

106年03月02日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,532,984,020 1,310,345,130 222,638,890
自營商（避險） 3,880,277,543 4,200,260,935 -319,983,392
投信 768,792,030 1,128,206,436 -359,414,406
外資及陸資 29,859,503,081 27,035,317,111 2,824,185,970
合計 36,041,556,674 33,674,129,612 2,367,427,062

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