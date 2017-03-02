三大法人買超23億 外資買超28億
2017-03-02 14:58
台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣23.67億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣23.67億元。
外資今天買超28.24億元，投信賣超3.6億元，自營商賣超0.97億元。
台股今天上漲17.02點，收在9691.80點，成交值新台幣1015.99億元。
|106年03月02日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,532,984,020
|1,310,345,130
|222,638,890
|自營商（避險）
|3,880,277,543
|4,200,260,935
|-319,983,392
|投信
|768,792,030
|1,128,206,436
|-359,414,406
|外資及陸資
|29,859,503,081
|27,035,317,111
|2,824,185,970
|合計
|36,041,556,674
|33,674,129,612
|2,367,427,062
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