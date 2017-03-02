逢高獲利賣壓 台股收9691點

2017-03-02 14:22

〔記者楊雅民／台北報導〕台股今日早盤受到美國股市大漲激勵，早盤以跳空開高，盤中突破短期均線，但在逢高獲利賣壓下，盤中指數一度翻黑，終場指數僅小漲17點，收在9691點，成交量為1016億元。

短期5日、10日線在昨日雖然試圖挑戰，但收盤仍無法克服，今日5日、10日線扣抵位置仍在9750點之上，因此，短線大盤似乎仍會受到短期均線的壓力呈現震盪整理。

從技術指標來看，目前日KD指標仍持續修正，日K值雖然下滑趨勢趨緩，但仍未轉強，技術指標仍偏向弱勢，另外近期強勢的OTC也跌破10日均線支撐。

從K線來看，最近4個交易日的上影線明顯大於下影線，顯示短線出現明顯的高檔獲利調節跡象，法人近期也開始出現減碼，台幣也持續維持貶值走勢，因此，近期盤面上弱勢族群應該開始建議做減碼動作。

本周由於交易日僅3天，量能相較前一周減少，但從周K線已經連續二周收黑，且周KD指標有機會於本周出現高檔下彎，中期趨勢將開始從上升轉向整理，若台股後續資金無法持續湧入，短線要持續走高的可能性降低。