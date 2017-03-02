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與夏普不一樣 日媒：郭台銘難成為東芝救世主

《日本經濟新聞》指出，東芝與夏普的狀況不同，就算郭台銘出手，鴻海也難成為東芝的「救世主」。（法新社）

2017-03-02  14:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本東芝公司因財務問題，將兜售旗下快閃記憶體事業過半股權，讓夏普起死回生的鴻海集團總裁郭台銘，證實有出資意願。不過日媒報導，就算郭台銘出手，東芝也無法複製夏普模式。

鴻海董事長郭台銘在廣州第10.5代顯示器全生態產業園區動工儀式上，首度回應記者，對東芝出售快閃記憶體事業的表明有出資意願。

不過《日本經濟新聞》報導，就算郭台銘出資買了東芝記憶體業務，但東芝與夏普的狀況不同，鴻海能成為夏普的救世主，卻很難成東芝的救世主。

報導指出，記憶體事業出售後，東芝將面臨「今後以什麼業務為支柱？」的問題，前景不明的核電業務仍留存的東芝公司，該業務又事關國家政策，能有多大程度進行自主判斷並不清楚。

記憶體事業出售後，或許財務體質能得到改善，但東芝存在的經營問題也遠比夏普複雜，這跟整個公司都被收購的夏普不同，雖然同樣被鴻海看上，但兩家公司要走的路其實並不同。

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