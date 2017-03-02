台股收盤上漲17.02點 報9691.80點
2017-03-02 13:35
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲17.02點，漲幅0.18％，報9691.80點，成交金額為1015.99億元。
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