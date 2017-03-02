晶華添生力軍 高雄晶英行館7月開幕
2017-03-02 12:16
〔記者王憶紅／台北報導〕晶華（2707）麗晶行館集團旗下晶英（Silks）品牌再添生力軍，「高雄晶英行館」將在今年7月開幕，屆時，包括蘭城、太魯閣與台南以及礁溪的晶泉丰旅，晶英體系的行館數將增加至5間。
值得注意的是，高雄晶英行館，將引進全球唯一榮獲米其林星級肯定的日本東京鐵板燒「UKAI TEI Kaohsiung」。
高雄亞洲新灣區的行館新建案「高雄晶英行館」，將正式以「晶英國際行館（Silks Club）」之名進駐港都。晶華表示，高雄晶英行館以國際級精品行館為市場定位，引進全球唯一榮獲米其林星級肯定的日本東京鐵板燒「UKAI TEI Kaohsiung」為重點。
晶英國際行館位於高雄市中山二路與林森四路交叉口，有147間的客房、坪數自17坪起跳。御盟集團為晶英國際行館的合作業主，是台灣唯一曾同時獲得「全球卓越建設銀牌獎」、「美國國際照明設計優秀獎」等雙重國際建設大獎。
而御盟集團董事長邵永添特別與德國柏林的新媒體動力藝術設計團隊ART+COM團隊合作、在德國慕尼黑BMW博物館以及新加坡樟宜機場之後，於晶英國際行館大廳建構了4D浮空動力藝術裝置（KINETIC SCULPTURE），這是全球飯店業首見的創舉。
另外，晶英國際行館內的餐飲服務是由日本知名的米其林餐飲集團—UKAI進駐，樓高兩層、名為「UKAI TEI Kaohsiung」的餐廳，為日本海內外全系列餐廳的旗艦店，提供鐵板燒以及牛排屋兩種業態服務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 台南好味入鏡來 首獎10萬元
- 竹市明志書院停車場 16年首次大修
- 中捷工程又出事... 鐵條「大噴發」砸中休旅車
- 清泉崗染毒 馮世寬仍評他們是「100分」
- 機場捷運首發 通勤族大讚方便！
- 校長帶掃廁所 高英學生磨品德
- 斗六市收垃圾 今起提早半小時
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 監委補提名 國民黨團轟：監院淪民進黨養老院
- 機捷今通車 柯文哲給99分：第一天不錯了啦！
- 《時尚舵手 再易手》1
- 綁架鄉代主席之子 2個月不准洗澡
- 郭明良論文案 全教總籲楊泮池請辭
- 南市10區農會今選理監事 學甲農會變天
- 飛碟電台營運慘 再爆納豆、Melody節目遭腰斬
- 野花店不賣花 盡情欣賞台灣之美
- 涉論文造假遭解聘 張正琪泣訴：台大校長楊泮池要我閉嘴
- 櫻木凜AV引退作 現實男友下海當男優
- 社論》也談總統的白髮
- 佃農包圍警所 還原北斗暴動真相
- 75歲老嫗心血來潮找胞兄 迷路、攔車…竟晚到2小時
- 法院撤銷停業處分 八仙樂園復活
- 竹縣7日徵才活動 逾2000職缺
- 美升息機率飆上8成 美元強彈
- 「神偷」通緝犯 闖警察家中偷走私房錢
- 水里藝術公園 車阻遭撞野狗搗亂
- 看內門宋江陣爭霸 順嘗辦桌美食
- 第一嬌點
- 保台化 傳林全付出千億元籌碼
- 台東社會宅動土 明年中完工
- 詹啟賢說明319案 陳鎮湘致意未致歉
- 熱身賽初登板 殷仔單局9球收工
- 基隆中正公園 遊客怨狗黃金多
- 救國團舊址 動工整建為停車場
- 廖國棟質詢：您高潮過吧？ 邱太三尷尬…
- 南市新增1席立委 選區劃分將打破原南縣市潘籬
- 粉絲闖入家中泡澡 男星崩潰抓狂
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：晶華添生力軍 高雄晶英行館7月開幕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分