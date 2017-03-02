晶華添生力軍 高雄晶英行館7月開幕

2017-03-02 12:16

〔記者王憶紅／台北報導〕晶華（2707）麗晶行館集團旗下晶英（Silks）品牌再添生力軍，「高雄晶英行館」將在今年7月開幕，屆時，包括蘭城、太魯閣與台南以及礁溪的晶泉丰旅，晶英體系的行館數將增加至5間。

值得注意的是，高雄晶英行館，將引進全球唯一榮獲米其林星級肯定的日本東京鐵板燒「UKAI TEI Kaohsiung」。

高雄亞洲新灣區的行館新建案「高雄晶英行館」，將正式以「晶英國際行館（Silks Club）」之名進駐港都。晶華表示，高雄晶英行館以國際級精品行館為市場定位，引進全球唯一榮獲米其林星級肯定的日本東京鐵板燒「UKAI TEI Kaohsiung」為重點。

晶英國際行館位於高雄市中山二路與林森四路交叉口，有147間的客房、坪數自17坪起跳。御盟集團為晶英國際行館的合作業主，是台灣唯一曾同時獲得「全球卓越建設銀牌獎」、「美國國際照明設計優秀獎」等雙重國際建設大獎。

而御盟集團董事長邵永添特別與德國柏林的新媒體動力藝術設計團隊ART+COM團隊合作、在德國慕尼黑BMW博物館以及新加坡樟宜機場之後，於晶英國際行館大廳建構了4D浮空動力藝術裝置（KINETIC SCULPTURE），這是全球飯店業首見的創舉。

另外，晶英國際行館內的餐飲服務是由日本知名的米其林餐飲集團—UKAI進駐，樓高兩層、名為「UKAI TEI Kaohsiung」的餐廳，為日本海內外全系列餐廳的旗艦店，提供鐵板燒以及牛排屋兩種業態服務。