大台北12都更案上膛 合計千億 案量創新高

收割都更果實，今年大台北都更案合計總銷破千億，為統計以來新高。（記者徐義平攝）

2017-03-02 11:25

〔記者徐義平／台北報導〕收割都更果實，今年大台北都更案合計總銷破千億，為統計以來新高。根據《住展》雜誌調查，今年光是大台北、單一總銷超過15億元的都更案，便預計推出12個，合計案量超過千億，相較去年近700億元，年增超過5成，堪稱「都更建案年」。

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，2017年的都更推案量大爆發，是大台北有史以來都更案量首度突破千億以上；而今年公開的都更案，主要源自於前一波房市多頭時期所談成的案件，堪稱是收割房市多頭果實的一年，且多數是規模不小的指標案，不過，銷售成績好壞將是房市風向球參考指標。

根據《住展》雜誌市調資料顯示，都更案量已連續2年大增、並續創新高紀錄，2016年跳升至約694億，2017年案量可望放大至1050億元，顯示都更推案動能相當充沛，且大部分都更案都是逾15億元以上的指標案。

雖然新北市幅員比北市更廣大，但北市都更熱度與推案量卻較大，主要是北市房價較高，實施都更較有利潤。以今年來說，北市都更預估量約750億元，新北市則約300億元，合計約1050億元。

預計今年釋出的都更案中，單一量體最大的是大安區「正義大樓都更案」，總案量上看300～400億，其次是新莊區「泰舍至善元」的220億。上述2案在扣除地主分回戶後，可售金額應該還有總案量的一半。案量第三大的「潤泰敦峰」為150億，前身是微風廣場停車場，該案地主分回戶不多，可售金額估與總案量相去不遠。

何世昌分析，這股都更推案潮估可延續2~3年，但近2年房市遭遇不景氣、房價滑落，都更成本難以轉嫁買方，建商參與都更意願已快速降低，政府作多都更的效應尚未在市場上浮現。未來若都更條例修法遲遲不過、房市景氣無法復甦，政府又拿不出魄力解決釘子戶問題，都更規模恐怕欲大不易。