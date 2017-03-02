台幣本週出現爆量重貶 下週油價估漲1角
2017-03-02 10:36
〔記者黃佩君／台北報導〕OPEC （石油輸出國組織）減產成效見成效，但美國原油庫存連續增加，本週油價漲跌因素互見；在台幣本週出現爆量重貶情況下，本週油價將小漲1角。
本週原油價格多頭與空頭因素相互角力。OPEC減產成效越趨明顯，達成率已近94%；且消息面傳出減產可能將延續六個月，沙烏地阿拉伯日前也預期油價將上漲至每桶60美元，外界預期很快將漲破狹幅震盪局面。但另一方面美國頁岩油重返市場，且原油庫存恐將連續第八週攀升，也增加空頭變數。
而在匯率方面，因美國本月升息機會大導致美元轉強，台幣終結連4升，昨重貶1.1角，也添上漲因素。
中油7D3B指標原油價格到1日均價每桶為55.04美元、新台幣兌美元匯率30.76，依照中油油價公式估計，下週油價在不調漲與漲1角之間。
若下週油價漲1角，每公升92無鉛汽油來到25元台幣、95無鉛26.5元、98無鉛28.5元、超級柴油22.7元。實際價格仍以中油週日中午公佈為準。
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