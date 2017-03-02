唯晶科技VR遊戲《揭密計畫》參展美國GDC
2017-03-02 10:36
〔記者張慧雯／台北報導〕國內VR遊戲內容開發商唯晶科技（Winking Entertainment） 參展全球規模最大的遊戲開發者大會（Game Developers Conference 2017），展出旗下首款與PlayStation®合作的VR產品《揭秘計劃 Unearthing Mars》，搶進全球ＶＲ市場。
唯晶科技董事長詹承翰表示，綜合多樣關卡及玩法設計的VR體驗遊戲《揭秘計劃》，於今年1月19日正式上市後獲得玩家迴響，上市初期即獲得PlayStation®store亞洲商店VR產品類別「最受歡迎下載內容」前三名的佳績。
至於跨平台合作計劃，唯晶也說《揭秘計劃》將於年內登入PC平台，此次GDC參展除使用PlayStation®VR展出《揭秘計劃》外，也使用宏碁PREDATOR電競筆電搭配Oculus Rift 展出最新VR遊戲內容及最新技術，至於其他數款開發中的VR遊戲，2017年還會陸續推出。
除多款VR產品現身GDC，唯晶科技表示旗下風雷工作室去年12月於STEAM平台發行的《聖女之歌 ZERO》獲得英語系用戶大多數好評，唯晶指出，接下來除會開發歐美市場定位的VR及主機遊戲外，也將旗下單機遊戲IP本地化耕耘西方市場。
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