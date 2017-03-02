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淡季效應！製造業景氣燈號連亮4顆黃藍燈

2017-03-02  10:23

〔記者陳梅英／台北報導〕台經院今日發佈1月製造業景氣概況，受到春節工作天數減少以及淡季影響，1月製造業景氣信號分數為10.85分，較上月減少0.75分，但燈號仍維持在代表低迷的黃藍燈，此為連續第4個月的黃藍燈。

台經院表示，1月製造業景氣信號分數下滑主要是春節工作天數減少，加上製造業部分產業時序進入傳統淡季，影響需求面指標。例如:晶圓代工、DRAM、封測等半導體產業，受到蘋果手機相關晶片出貨已過高峰期，且正值非蘋陣營品牌手機業者的新舊產品交換期，所以市場對於智慧型手機需求轉淡，加上連假出貨天數減少與新台幣兌美元升值，影響晶圓代工、半導體封裝及測試業者營收表現。不過，就整體而言，1月電子零組件產業景氣仍維持與12月相同。

另外，與原物料相關的產業，如金屬基本產業，雖適逢春節工作天數減少，但受惠於原物料價格上漲致產品報價走揚，故本產業景氣表現相對較好，仍維持在持平的綠燈。

民生相關產業，如紡織、成衣及服飾品業，因需求未明顯增溫、市場產能供過於求，加上其他國家競爭搶單等不利因素，故紡織業及成衣服飾業景氣較12月轉弱。

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  • 台經院發布１月製造業景氣燈號續亮黃藍燈（圖表台經院提供）

    台經院發布１月製造業景氣燈號續亮黃藍燈（圖表台經院提供）

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