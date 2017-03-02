新台幣改版要花500億 彭淮南：沒改版急迫性

2017-03-02 10:18

〔記者盧冠誠／台北報導〕針對新台幣券幣是否應改版，且成本會花多少？中央銀行總裁彭淮南表示，新台幣防偽功能很好，目前沒有改版的迫切性；假如鈔幣全部回收，至少要花6年時間、金額500億元。

彭淮南今赴立法院財政委員會備詢，國民黨立委林德福指稱，高志鵬（民進黨立委）先前提出「新」台幣設計運動，並詢問彭的看法。

彭淮南指出，現行新台幣涵蓋教育、體育、科技、環保、生態等，未來假如有需要改版的話，會徵詢各界意見，而現在新台幣防偽功能良好，目前沒有改版的急迫性。