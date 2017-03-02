太和第二季底送件申請上櫃 今年展望樂觀

2017-03-02 09:53

〔記者陳永吉／台北報導〕專注於彩妝化妝品代工的太和—KY（4136）受惠於全球美妝大客戶持續成長，去年營收11.86億元、年增26.14％創下歷史新高記錄；展望今年，太和-KY董事長郭靖凱表示，今年除原有客戶訂單將持續成長外，並可望拿下中國市場前四大彩妝品牌的新客戶訂單，整體營運有望持續創高。

郭靖凱表示，目前全球前五大美妝品牌，有四個是太和的策略合作夥伴，其中合作長達25年的就有三家，會選擇與太和合作，主要是太和雖名為代工，但研發實力堅強，手上握有上萬種配方，光是這些配方價值可能就超過幾十億元，因此與國際品牌合作從OEM走進ODM，建立更為牢固的合作夥伴關係。

至於新客戶方面，郭靖凱指出，包括中國自然堂、美國美樂家、哎呀呀/名創優品、以及韓國太平洋愛茉莉化妝品等，太和經過多年的布局在今年有望開花結果；客戶下單的產品包括三色咬唇口紅、蜜粉、多色花樣腮紅等已於1月份起小規模量產出貨，帶動太和1月營收0.67億元繳出歷史同期新高水準，隨著出貨量逐步放大，有助於太和今年營運。

展望今年，郭靖凱看好全球消費者對於美容美妝的持續性龐大需求與商機，今年將同步加速海外與中國彩妝市場的佈局，除了與L’OREAL共同研發的3D熱灌粉全新彩妝系列產品將正式進入全球市場外，中國市場持續成長，太和有機會取得更多中國本土品牌的內銷新訂單，因此看好2017年可望繳出明顯優於2016年的營運成長表現。

太和-KY預計將於去年年報出爐後，爭取在第二季送件申請上櫃