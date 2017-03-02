3/2重要財經新聞一覽
2017-03-02 09:12
自由時報財經︰539萬戶受薪族 最快明年享減稅
五月所得稅稅改，股票族、薪資族將同受惠！財政部長許虞哲昨於立法院財委會表示，五月稅改除將調整營所稅、綜所稅稅率及兩稅合一制度外，也將一併調高綜所稅薪資所得扣除額。意即，未來不僅股利所得稅負可降低，一般薪水族也同享減稅利益。
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蘋果日報財經︰減煤爭議 台塑化敗訴
六輕15座電廠被雲林縣府限縮2成燃煤量的爭議，台中高等行政法院昨判負責營運六輕電廠的台塑化（6505）敗訴，台塑化將提上訴。台塑化董事長陳寶郎表示，減煤對六輕的營運暫無影響，「但不能再減囉，再這樣下去我得被迫挑一些工廠停工！」
工商時報財經︰買東芝晶片事業 郭董：我有誠意
日本電子大廠東芝（TOSHIBA）爆財務困境，只好將搖錢樹半導體事業拿出來拆售，昨日人在廣州增城忙著新面板廠動土的鴻海董事長郭台銘，也不忘向東芝招手，直說「我有十足的信心和百分百的誠意，還有經營夏普的實績做後盾。」言下之意，東芝想嫁、選郭董就對了。
中國時報財經︰薪扣額12.8萬 財部研擬調高 539萬上班族 明年享減稅
539萬戶受薪階級的小確幸來了！財政部長許虞哲昨（1）日首度鬆口，將調高薪資所得特別扣除額（現為12.8萬元），金額須視5月稅改方案而定。最快今年5月併同股利所得稅改提出修法草案，明（107）年申報今年所得時適用。
經濟日報財經︰房市報喜 交易大增50%
六都地政局昨（1）日公布2月建物買賣移轉件數，合計共1.23萬件、年增66%，今年前二月六都合計為2.79萬件，年增率將近五成。房仲業者認為，經三年盤整，房市初露曙光。
星島日報財經︰美四行長齊「放鷹」 月中八成機會加息
美國利率期貨市場預期聯儲局本月中議息會議加息的機率飆升至80%，原因儲局4名行長周二發言，均表示3月有加息機會，當中包括舉足輕重的紐約與三藩市儲銀行長，反而總統特朗普昨日的國會演說內容，未對加息預期帶來顯著影響。美匯昨日升0.84%，日圓則回軟至104兌1美元水位，兌港元回到6.8算。
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