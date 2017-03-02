台股開盤上漲65.79點 報9740.57 點
2017-03-02 09:02
台北股市今天開盤上漲65.79點，漲幅0.68％，報9740.57點，成交金額為24.71億元。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲65.79點，漲幅0.68％，報9740.57點，成交金額為24.71億元。
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