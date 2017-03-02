5G時代廠商打群架 高通萬箭齊發
〔記者羅倩宜／台北報導〕5G通訊將在2020年進入商用，行動通訊大廠高通（Qualcomm）為延續3G及4G的優勢，在本週巴塞隆納MWC展覽期間，萬箭齊發，從標準的制定到下游應用如汽車、VR、物聯網等，都有一票廠商宣佈與高通展開合作。
在MWC於2月28日開展的前一天，高通就宣佈與全球21家電信商及夥伴結盟，共同推動5G NR（新空中介面）的大規模測試及基礎建設佈建。其中包括澳洲電信公司 Telstra、歐洲電信商Vodafone、日本NTT Docomo，都正式宣布與高通合作，展開5G測試。
除了通訊技術的測試，高通也在本週宣布不少5G的終端應用合作案。例如在汽車市場：高通與LG合作，以蜂巢技術取代目前的wifi傳輸，目的是將車聯網的資料遲延降到更低；另也與法國標緻雪鐵龍汽車共同佈建車聯網基礎設施，而標緻集團則將在下一代車款中，配置高通專為汽車開發的驍龍820A晶片 。另外，也與歐洲地圖大廠tom tom合作，開發高解析地圖，以早日實現無人車的願景。
在VR（虛擬實境）應用方面，高通推出VR 開發平台（VRDK），讓VR軟體廠，能在其上進行遊戲、教育、醫療、娛樂等各項軟體的研發，以便擴大VR生態系，並早日普及市場。高通也與體感控制技術廠商Leap Motion，透過精準傳輸降低畫面的延遲，因而能減少使用者在VR環境下的暈眩。
在IoT（物聯網）領域，從消費者端到工業端，均有佈局。首先在工業IoT方面，高通與GE、Nokia三方合作，成功測試工業物聯網需要的私有LTE連線；未來包括礦場、電廠、近海鑽油平台、工廠、港口等，這類須有獨立連網的場域，均有足夠的傳輸技術來支援。在消費端的IoT，高通宣佈其驍龍210處理器已可在目前的4G環境下，支援Android Things作業系統。高通的訊號傳輸技術，結合Android的作業平台，將帶動更多IoT應用，如電子標識、遠端訊監控、家電聯網、智慧居家等 。
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