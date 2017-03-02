美中貿易戰成箭靶 郭董表態：不要叫我選邊站

鴻海董事長郭台銘（中）。（資料照，記者卓怡君攝）

2017-03-02 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰正在對壘中，鴻海董事長郭台銘成為箭靶人物，立場為難，而據報導，在昨天中國廣州10.5代面板線動土典禮上意外說溜口：「不要叫我選邊站，中國、美國，我兩個都要！」

《工商時報》報導，郭台銘在台上致辭時，提及他的行程，是從美國華府飛到台北，再從台北飛廣州，不過，事後被問及在美國的動向，立即閉口，只強調「不能說」；但是，郭董指出，他不會放棄美國市場，美國1年有3,500萬台電視的市場胃納量，全數依賴進口，全世界企業家沒有一個人會放棄美國市場。

郭董也直言，「美國製造，他最怕碰到的，就是貿易經濟大戰…祈求雙方可以攜手共創雙贏」。