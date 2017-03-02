川普魔力？美股漲不停 道瓊衝破21000點
2017-03-02 07:24
週三美股收紅，道瓊工業指數站上21115.55點。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於美東時間週二晚間向國會首次發表演說，他一改過去的嚴詞批評，為新政策辯護，令投資人信心大增，加上美國聯準會（Fed）釋出本月可能升息的消息，激勵美股各指數大漲，道瓊工業指數終場大漲303點，一舉衝破21000點關卡。
綜合外媒報導，川普這場60分鐘的演說仍不脫離「美國第一」的主軸，涵蓋貿易、國防、反恐、就業、教育、犯罪、稅改到基礎建設等議題，著墨最多的是打擊非法移民與撤銷歐版健保，也不忘利用機會為引發軒然大波的旅行與難民禁令辯護。
自川普勝選後，股市已大幅上漲，昨天他演說後，股市開高走高，道瓊工業指數首度站上21000點，牛氣沖天。
道瓊工業指數上漲303.31點，來到21115.55點，漲幅1.46％。
那斯達克指數上漲78.59點，來到5904.031點，漲幅1.35％。
標準普爾500指數上漲32.32點，來到2395.96點，漲幅1.37％。
費城半導體指數上漲15.88點，來到985.26點，漲幅1.64％。
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