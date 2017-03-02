銀行股領軍 歐股創美大選以來最大漲幅

2017-03-02 01:44

〔中央社〕在銀行股和礦業股領軍下，歐洲股市創美國大選以來最大漲幅，主因市場對美國聯邦準備理事會升息的信心日增，且中國大陸製造業數據亮麗提振市場對全球經濟成長的樂觀氣氛。

道瓊歐洲600指數漲5.45點或1.47%，報375.69點。

英國股市FTSE 100指數漲119.46點或1.64%，報7382.90點。

法國股市CAC 40指數漲102.25點或2.10%，報4960.83點。

德國股市DAX指數漲232.78點或1.97%，報12067.19點。