銀行股領軍 歐股創美大選以來最大漲幅
2017-03-02 01:44
〔中央社〕在銀行股和礦業股領軍下，歐洲股市創美國大選以來最大漲幅，主因市場對美國聯邦準備理事會升息的信心日增，且中國大陸製造業數據亮麗提振市場對全球經濟成長的樂觀氣氛。
道瓊歐洲600指數漲5.45點或1.47%，報375.69點。
英國股市FTSE 100指數漲119.46點或1.64%，報7382.90點。
法國股市CAC 40指數漲102.25點或2.10%，報4960.83點。
德國股市DAX指數漲232.78點或1.97%，報12067.19點。
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