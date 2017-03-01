川普演說、升息氣氛瀰漫 道瓊漲破2萬1千點
2017-03-01 22:48
美國總統川普於美東時間週二晚間向國會首次發表演說後，美國股市週三開盤三大指數開高走高，道瓊工業指數漲破2萬1千點。圖為紐約證交所的交易員。（路透）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普於美東時間週二晚間向國會首次發表演說後，美國股市週三開盤三大指數開高走高，突破此前紀錄高點，道瓊工業指數漲破2萬1千點，史坦普五百指數、那斯達克指數漲幅也都超過0.7%。
週三美股開盤，三大指數開高，道瓊工業指數上漲0.91%、那斯達克指數上漲0.84%、史坦普五百指數漲0.70%，分別報21001.36點、5874.64點及2380.13點。
衡量一籃子主要貨幣兌美元的美元指數上升0.7%至7週內最高，彭博美元現貨指數也攀升至6週內新高、10年期美國公債殖利率則升至2週內高點，彭博報導指出，歐洲股市上漲，來自市場期待美國聯準會即將在3月升息；截至台灣時間晚間10點，英國、法國及德國股市漲幅分別達1.32%、1.83%及1.6%。
不過，荷蘭合作銀行經濟學家麥奎爾（Richard McGuire）在開盤前指出，聯準會的發言影響力大於川普，他表示，「川普的演講缺乏新鮮內容推動股市漲跌，包括大規模減稅、放鬆監管及基礎建設計劃，都沒有任何細節」。
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