大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注

2017-03-01 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月1日）開獎的第106000017期大福彩頭獎及大福獎均摃龜；第106000051期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市萬華區廣州街171號的「錢來來彩券投注站」開出。

第106000017期大福彩中獎號碼為：「06、08、13、14、17、31、40，特別號12」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共105注獲得，每注可得4000元；肆獎共2047注獲得，每注可得400元；普獎共1萬5521注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共5注獲得，每注可得10萬元。

第106000051期今彩539中獎號碼為「01、09、20、34、35」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共183注獲得，每注可得2萬元；參獎共6724注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬9996注獲得，每注可得50元。

第106000051期39樂合彩中獎號碼為「01、09、20、34、35」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共165注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6489注中獎，每注可得1125元。

第106000051期3星彩中獎號碼為「443」，正彩共33注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000051期4星彩中獎號碼為「1207」，正彩共24注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」