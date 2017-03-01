大福彩、今彩539開獎囉！
2017-03-01 21:00
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月1日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：
大福彩：06、08、13、14、17、31、40，特別號12。
今彩539：01、09、20、34、35 。
39樂合彩：01、09、20、34、35 。
3星彩：443。
4星彩：1207。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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