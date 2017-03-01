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台數科買東森 NCC：週五將開聽證會

2017-03-01  19:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕公平會今以附負擔方式准許台數科買東森電視一案，至於後續審查由國家通訊傳播委員會（NCC）及經濟部投審會進行。NCC副主委翁柏宗表示，會依照程序進行審查作業。

公平提到，後續還有關於新聞頻道經營、資金來源、有廣法及衛廣法相關規定，以及是否違反黨政軍等議題須探討，翁柏宗受訪時說，NCC將按照既定行程，於本週五針對此案召開聽證會，廣泛傾聽各利害關係人的意見後，再進行後續審議作業。

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  • 公平會今以附負擔方式准許台數科買東森電視一案，至於後續審查由國家通訊傳播委員會（NCC）及經濟部投審會進行。NCC副主委翁柏宗（中）表示，會依照程序進行審查作業。（資料照，記者陳炳宏攝）

    公平會今以附負擔方式准許台數科買東森電視一案，至於後續審查由國家通訊傳播委員會（NCC）及經濟部投審會進行。NCC副主委翁柏宗（中）表示，會依照程序進行審查作業。（資料照，記者陳炳宏攝）

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