宣明智卸任友訊董座 友訊股價漲停

2017-03-01 19:14

〔記者王憶紅／台北報導〕友訊（2332）董座再度換人，友訊大股東云瑋投資（股）3月1日向友訊遞交辭任書，辭去董事長一職，意味云瑋投資法人代表、友訊董事長宣明智卸任。

友訊今日開高走高，早盤就攻上漲停12.45元，並鎖到作收。

友訊重大訊息公告，云瑋投資自106年3月14日起，請辭友訊董事長職務，但仍繼續擔任董事一職。

市場人士指出，云瑋大股東為友訊創辦人高次軒的弟弟高賀軒，高賀軒去年辭去董座後，由宣明智接任，宣明智接下董座時則表明只做一年，今日就公告云瑋辭任董事長職務。云瑋持股友訊0.77%。