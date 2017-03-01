六輕限煤官司敗訴 台塑化：一定提上訴
台塑集團旗下的六輕電廠2年前17部發電機組的許可證到期之際，被雲林縣府要求除非減少燃煤量20％，否則不准展延許可，台塑化不服提起行政訴訟，但今（1）日首場判決卻被駁回。（資料照，記者詹士弘攝）
〔記者張慧雯／台北報導〕台塑集團旗下的六輕電廠2年前17部發電機組的許可證到期之際，被雲林縣府要求除非減少燃煤量20％，否則不准展延許可，台塑化不服提起行政訴訟，但今（1）日首場判決卻被駁回，台塑化則表示「尊重判決但很遺憾，一定會提起上訴、有必要更會提出國賠！」
雲林縣以空污為由，要求這17部機組得減少20％的燃煤量，台塑化認為燃煤量應是依當初對中央的環評承諾，而非地方政府權責，因此向行政法院提出訴訟，但台中高等法院今日卻宣判六輕需依照地方政府要求減量，也就是說，台塑化的要求不被接受。
台塑化指出，對法院3月1日判決表示尊重，但對結果未符期待，也深感遺憾、無奈與無法理解，台塑化發出聲明稿表示，世界各國對於空污操作證照規定，均由中央制訂授權地方執行，以避免地方權力無限上綱，我國卻將空污管制標準變更權限由中央下放地方，將造成各地標準不一。
此外，縣政府以許可證到期前，IPP機組採5年內最低，汽電共生機組採5年內次低燃料量作為縮減依據，無視業者5年內最（次）低燃料量的原因，是因為故障或定期檢修造成，縣府以不合理、偏低的額度，作為業者正常運轉時的管制值，將導致業者即使無停車或降載需要，也必須被迫實施，長期無法正常營運。
台塑化最後更嚴正表示，這個判決已影響六輕工業園區長期運轉穩定，將尋求法律救濟，但基於對司法判決的尊重，其他訴訟（願）中的機組將不待宣判即遵照縣府縮減額度，採取發電機組降載方式因應以避免超限。
而為了避免對台電系統造成衝擊，台塑化將會於實施降載及停車前，事先通知主管機關及台電預作準備，至於收到判決書後將提出上訴，必要時申請國賠，以維護公司及股東權益。
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標題：六輕限煤官司敗訴 台塑化：一定提上訴
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