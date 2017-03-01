陽明、中油攜手合作 中油船舶潤滑油獲得國際認證

2017-03-01 20:06

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2498）與台灣中油股份有限公司共同攜手跨業合作，透過陽明海運所屬貨櫃船-優明輪（YM EMINENCE）實船測試，成功讓台灣中油船舶潤滑油「國光牌CO 700 PLUS（70BN）」及「國光牌系統油AC30」取得國際認證，也讓台灣品牌閃耀全世界。

陽明為交通部持股、全球第8大航運公司，中油公司為經濟部所屬國營事業，世界排名第443大企業。

2015年9月由陽明海運副總經理陳嘉與中油公司潤滑油事業部執行長吉廷邦代表簽署WinGD實船測試三方契約下展開合作，正式於陽明海運優明輪（YM EMINENCE）進行WinGD國際認證測試前吊缸檢驗及更換重要零部件作業，同時執行海上航行實船測試，歷經9個多月4,000小時原廠嚴苛測試要求，於2016年6月23日完成原廠技師登船吊缸、檢測作業以及實船測試程序，多方審核下，中油公司船舶潤滑油成功取得國際知名船舶主機原廠WinGD認證並登錄原廠使用手冊。

陽明表示，為協助國家石油公司邁向國際並與世界接軌，近幾年來積極與台灣中油公司潤滑油事業部合作，並進行船舶潤滑油國際認證與測試相關作業，也感謝台灣中油公司以在地生產與在地供應的優勢，全力支持供應船舶燃油以及潤滑油，使公司成功降低相關用油成本，也降低船舶相關設備損壞機率。

陽明指出，二大企業的跨業合作，不僅有效地向世界證明了台灣的品牌與服務，藉此也期望能成為台灣異業結盟的成功典範，未來將持續尋求其他產品的合作契機，發揮異業結盟的加乘效果。