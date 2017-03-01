台灣大攜手AT&T 推出車聯網應用平台

2017-03-01 17:37

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大車聯網佈局再下一城。台灣大在2017世界行動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）宣布，將攜手全球電信龍頭AT&T，推出全新車聯網應用平台，成功切入全球22品牌車廠的加值應用。

台灣大是Bridge電信聯盟的創始成員，而Bridge電信聯盟與AT&T攜手合作，期望共同拓展車聯網的應用。Bridge電信聯盟成員包括亞太、中東和非洲的主要電信業者；AT＆T則在美國和全球連接超過1,100萬輛汽車。

AT＆T物聯網解決方案總裁Chris Penrose表示，與Bridge電信聯盟成員的合作有助於簡化在全球各區域的部署。此舉對我們汽車客戶的商業應用有極大助益，令其有機會增加佈局全球30%人口涵蓋率的市場。

除了原先AT&T提供的網路涵蓋範圍外，對於有企圖在亞太區域提供服務的車聯網廠商而言，此次的合作擴大了他們可提供車聯網加值服務的網路涵蓋範圍。這將協助AT＆T合作的22個全球汽車品牌，為其全球客戶群創造更好的駕駛體驗。

在此次合作之前，汽車廠商對於Wi-Fi熱點、行動廣播及即時路況等車聯網服務的全球佈局，仍存在一定難度。而這次的合作則讓目前Bridge電信聯盟的客戶更輕鬆去推廣這些服務。

台灣大哥大創新服務副總經理詹兆源表示，台灣大是Bridge電信聯盟的創始成員，在亞太市場與聯盟的電信夥伴密切合作，今年更結盟全球電信領導品牌AT&T，不僅持續壯大合作版圖，且加速擴大車聯網的應用佈局，完善車聯網的商務應用。