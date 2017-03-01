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台塑生煤減量再敗訴 台電：憂心「骨牌效應」

2017-03-01  16:52

［記者林筑涵／台北報導］雲林縣政府將台塑六輕許可證審查期由5年縮為2年，並要求減少生煤使用量2成，台塑不滿因而向行政法院提起訴訟但今日遭到駁回。

不過，六輕的汽電共生廠會將多餘電力賣給台電，外界也憂心此舉是否會影響夏天供電？台電表示，五部機組每年售電約2.4億度，佔全體電力系統不到百分之一，因此影響不大，但憂心引起骨牌效應。

2年前，雲林縣政府審核台塑麥寮二廠操作許可證時，以「空氣汙染防制計畫書」規定認為檢視空氣品質變化情形，將操作許可證展延申請由5年縮減短至2年。同時表示，提出燃煤及石油焦電力設施應優先管制，要求台塑生煤使用需減量20%。台塑不服因而提出訴願被駁回，後又向高等行政法院提出行政訴訟，今天再遭駁回。

根據台電發言人林德福表示，台塑一年16部汽電共生廠售電給台電約22.7億度，其中五部機組為2.4億度，售電度數很少，影響並不高；若未來確定執行生煤減量百分之20，售電度數則約減少0.5億度，以全體用電系統一年約2千億度來看，比例非常小，林德福認為「不盡然影響夏天供電」，但強調憂心引起「骨牌效應」，剩餘機組或其他民營電廠受到影響。

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  • 雲林縣政府將台塑六輕許可證審查期由5年縮為2年，並要求減少生煤使用量2成，台塑不滿因而向行政法院提起訴訟但今日遭到駁回。（資料照，記者詹士弘攝）

    雲林縣政府將台塑六輕許可證審查期由5年縮為2年，並要求減少生煤使用量2成，台塑不滿因而向行政法院提起訴訟但今日遭到駁回。（資料照，記者詹士弘攝）

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