華銀全行經理人會議 吳當傑：策略重點著重5大方向
2017-03-01 16:27
〔記者盧冠誠／台北報導〕華南金（2880）獲利主體華南銀行今天召開「106年度全行經理人業務研討會議」，華銀董事長吳當傑表示，今年的策略重點將著重於五大方向。
這五大方向包括提升財務操作收益、優化資產負債配置、尋求亞太地區布點機會、強化數位基礎建設、形塑品牌新形象等。
吳當傑上任後不斷強調將強化法令遵循、洗錢防制及內部控制，在全行經理人會議中也再度重申，並期許銀行落實公司治理，履行社會責任，追求永續經營。
華銀副董事長林知延表示，在面對國際局勢變遷及利匯率變動等市場環境，華銀的定位就是要協助客戶解決各種財務上的問題，包含個人及法人在資產或負債上的需求。
林知延指出，策略上，華銀要擔任客戶的財務醫生，積極與外部專業人士如律師及會計師等進行策略合作，而海外分行也應與當地金融同業及國際銀行合作，以協助客戶進行更完整的財務規劃。
華銀總經理張雲鵬表示，華銀將全力配合政府政策目標，包括加強推展「5+2」新創產業放款、新南向政策目標國家授信方案、安養愉生傳承信託及都市更新業務等。
張雲鵬指出，因應Bank 3.0金融數位化時代，規劃實體通路轉型，打造多元特色分行，並實施作業集中，降低營運成本以提升效能。
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