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終結連4升 新台幣爆量重貶1.1角

2017-03-01  16:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天開低走低，終場重貶1.1角，以30.76元兌1美元作收，結束連續4個交易日升值走勢，台北外匯經紀公司成交量放大至10.23億美元。

外匯交易員表示，市場提振對美國聯準會（Fed）本月中旬升息的預期，帶動國際美元彈升，新台幣於午盤過後，貶勢擴大，終結近期升勢。

新台幣今以30.690元開出，最高30.680元、最低30.788元，終場收30.760元。

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  • 新台幣今以30.690元開出，最高30.680元、最低30.788元，終場收30.760元。（資料照，記者盧冠誠）

    新台幣今以30.690元開出，最高30.680元、最低30.788元，終場收30.760元。（資料照，記者盧冠誠）

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