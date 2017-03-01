郭台銘：「認真考慮」出資東芝晶片事業
2017-03-01 16:05
〔編譯王惠慧／綜合報導〕《日經新聞》報導，鴻海集團董事長郭台銘在廣州第10.5代顯示器全生態產業園區動工儀式上，首度回應記者，表明對東芝出售快閃記憶體事業的出資意願。
這是郭台銘首次對東芝出售晶片事業股權公開發言，被問及是否競標東芝快閃記憶體事業時他表示，「雖然（競標）並非公開的，但關於晶片事業，我們非常認真考慮」。
週二下午郭台銘出席廣州增城第10.5代顯示器全生態產業園區動工儀式，他強調固態硬碟（SSD）的重要性，「記憶體是掌握產業未來的關鍵，與節能經濟也有很大關係」，顯現對記憶體事業的積極態勢。
報導指出，SSD也是東芝的主力產品，預計鴻海將透過進入獲利力較高的記憶體產業，加速擺脫過去單純代工的商業模式。
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