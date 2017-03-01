接手東芝半導體？郭台銘認真考慮競購
2017-03-01 16:14
〔即時新聞／綜合報導〕日本東芝公司因財務問題，兜售旗下快閃記憶體事業過半股權。鴻海集團總裁郭台銘被點名有意接手。如今他本人親自證實，確實有打算要競購東芝半導體事業。
根據《日經新聞》報導，郭台銘對於收購東芝半導體事業一事，抱持著「認真考慮的態度」，強調「非常認真地考慮要競購東芝存儲晶片業務」。包括富士康在內，還有南韓電子公司SK、美國威騰電子、美光科技，都是可能角逐的對象，蘋果、微軟也被點名，另據「日刊工業新聞」，台積電也對收購東芝半導體事業有興趣。
《彭博社》報導，東芝半導體業務的價值規模估約1.5兆日圓（約4105.5億元台幣）。半導體研調機構「DRAMexchange」數據指出，在快閃記憶體方面，三星電子市占率達36.3%、東芝占20.1%、威騰電子16.1%，SK海力士及美光則分占10.6%、10.3%。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 前男友新訓2個月會回頭？網友：癡人說夢
- 李東健無縫接軌趙允熙 遭疑劈腿
- 張靜：向90％至95％不收錢的司法官道歉
- 牛奶控哭哭！統一瑞穗鮮乳今調漲4～6％
- 小檔案 冬山火車站
- 剝皮酒店教父犯448件詐欺罪 判8年定讞卻不必關
- 討回救國團房地 南市動工蓋停車場
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 跟食人魚一樣「牠」被爆可能終結日月潭萬人泳渡
- 糯米糰回來了 自嘲「這裡」大衰退
- 時力擬提促轉修正動議 追究威權時期加害人責任
- 不可忽視菸害職災 董氏實測：菸害是紫爆的12倍
- 嘻哈鬥牛梗 5月來台開趴
- 〈愛の相親事件簿〉被愛蒙蔽 自欺欺人當小三
- 大貨車翻車 撞進加油站
- 迷途百餘公里 白河警助8旬獨居老返家
- 經典賽》大師兄第3度征戰 最難忘2013年惜敗日本
- 寧要陳漢典 吳宗憲攜吳姍儒賺人民幣被打槍
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 作者小檔案 屈克．蘭奇歐尼
- NBA》卡特猛烈肘擊布克 與太陽發生衝突遭驅逐（影音）
- 宜蘭龜山島今起開放登島
- 疾病》兒童別大意 初春是病毒性腸胃炎好發季節
- 廠商「待產」 北市流浪動物大型認養活動「難產」
- 穿海灘褲泡湯遭阻止 「奧客」怒告業者妨害自由
- 《北市客委會疑涉圖利案》同廠商得6標 前後主委當評審
- 拾獲K毒卻驗出海洛因 綠委諷：笑話故事毒品版？
- 國道客運今起漲 統聯台中到台南貴1倍
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 金瓜石百年蓄水池及碉堡 今年首度開放參觀
- 冷氣團要來了！吳德榮：氣溫將劇烈變化
- 免費WiFiiTaoyuan升級 加速又擴點
- 自由廣場》柯文哲還不道歉？
- 環盟與南島社大成立「零垃圾教育中心」
- 勞工局稽查筌聖老家 6項缺失再罰28萬元
- 為台灣植下希望 屏東推228種樹
- 台電招考偏鄉職校畢業生 台東公東高工3人全上
- 經典賽》誰是台灣隊key man？ 郭總點名大師兄
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：接手東芝半導體？郭台銘認真考慮競購
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分