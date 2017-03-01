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接手東芝半導體？郭台銘認真考慮競購

2017-03-01  16:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本東芝公司因財務問題，兜售旗下快閃記憶體事業過半股權。鴻海集團總裁郭台銘被點名有意接手。如今他本人親自證實，確實有打算要競購東芝半導體事業。

根據《日經新聞》報導，郭台銘對於收購東芝半導體事業一事，抱持著「認真考慮的態度」，強調「非常認真地考慮要競購東芝存儲晶片業務」。包括富士康在內，還有南韓電子公司SK、美國威騰電子、美光科技，都是可能角逐的對象，蘋果、微軟也被點名，另據「日刊工業新聞」，台積電也對收購東芝半導體事業有興趣。

《彭博社》報導，東芝半導體業務的價值規模估約1.5兆日圓（約4105.5億元台幣）。半導體研調機構「DRAMexchange」數據指出，在快閃記憶體方面，三星電子市占率達36.3%、東芝占20.1%、威騰電子16.1%，SK海力士及美光則分占10.6%、10.3%。

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  • 郭台銘今日證實，有意收購東芝半導體事業。（資料照，記者卓怡君攝）

    郭台銘今日證實，有意收購東芝半導體事業。（資料照，記者卓怡君攝）

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