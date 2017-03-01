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不服減媒20％行政訴訟被駁 台塑：台灣沈淪

2017-03-01  15:10

［記者黃淑莉／雲林報導］針對雲林縣府將六輕許可證審查由5年縮短為2年，且生煤使用量減2成，台塑不服提出行政訴訟被駁回，台塑麥寮管理部副總陳文仰表示，蔡政府一再強調振興經濟，卻只聽環保團體之言，不替依法經營企業主持正義，這樣判決非正義之舉，台灣不應繼續沈淪，不排除再上訴。

陳文仰表示，根據環保署統計，台灣PM2.5污染源中，燃媒占2％、汽機車占36％、中國塵霾占27％，環保團體把矛頭指向六輕，蔡政府一再強調振興經濟，卻不出來主持正義。

減媒將造成蒸汽、電力不足等問題，電力不足對民生供電可能影響不大，但蒸汽不足恐造成廠房無法運作，屆時對社會經濟有什麼好處？台灣不應該這樣繼續沈淪下去。

陳文仰強調，這樣判決非正義之舉，將等到收到判決書後再研議，不排除再上訴。

雲林縣政府2年前審核台塑石化公司麥寮二廠操作許可證時，以「空氣汙染防制計畫書」規定檢視空氣品質變化情形，須每2年修訂一次，將操作許可證展延申請由5年縮減為2年。

另雲林縣為細懸浮微粒（PM2.5）三級防制區，各項汙染源皆應進行減量，而工業中又以燃煤及石油焦電力設施為主要排放源，應優先加強管制，要求台塑5個生煤製程需減量使用生煤，平均減核20%。

台塑對縣府新措施不滿，提出訴願被駁回，又向高等行政法院提出行政訴訟，今天又被駁回。

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  • 針對雲林縣府要求生煤使用量減2成，台塑不服提出行政訴訟被駁回，台塑麥寮管理部副總陳文仰表示，這樣判決非正義之舉，台灣不應繼續沈淪，不排除再上訴。（資料照，記者詹士弘攝）

    針對雲林縣府要求生煤使用量減2成，台塑不服提出行政訴訟被駁回，台塑麥寮管理部副總陳文仰表示，這樣判決非正義之舉，台灣不應繼續沈淪，不排除再上訴。（資料照，記者詹士弘攝）

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