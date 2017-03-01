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三大法人賣超42億 外資賣超38億

台股集中市場三大法人齊賣超，合計賣超新台幣42.1億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-01  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人齊賣超，合計賣超新台幣42.1億元。

外資今天賣超38.98億元，投信賣超0.94億元，自營商賣超2.18億元。

台股今天下跌75.69點，收在9674.78點，成交值新台幣981億元。

106年03月01日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,331,587,430 1,505,920,121 -174,332,691
自營商（避險） 3,578,836,475 3,622,723,247 -43,886,772
投信 734,331,740 828,866,420 -94,534,680
外資及陸資 30,163,046,576 34,060,573,144 -3,897,526,568
合計 35,807,802,221 40,018,082,932 -4,210,280,711

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