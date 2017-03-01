彭淮南：估油價不致大漲 台通膨溫和、利率居中

2017-03-01 14:43

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行總裁彭淮南明天將赴立法院財政委員會備詢，他在今天出爐的書面報告中表示，因油價上漲恐帶動美國頁岩油及未加入限產協議的OPEC產油國大幅擴產，預期未來油價不致大漲。

彭淮南表示，雖預期國際油價回升，加上勞動新制相關政策實施，致勞動成本增加，帶來通膨壓力，但因國內需求和緩，實際產出低於潛在產出，通膨預期溫和。

彭淮南也說，反映央行先前4度調降政策利率，市場利率多呈下滑；銀行1年期名目利率降至近1％，實質利率則為負0.335％，不論名目或實質利率，與主要經濟體比較均居中。