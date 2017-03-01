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一銀廣招60名MA 鎖定多益900分高材生

2017-03-01  14:39

〔記者盧冠誠／台北報導〕因應數位化金融創新潮流，及拓展海外市場所需，第一銀行今天宣布，2017年備幹部（MA）招募計畫，預計徵求60名MA，並且拉高語文門檻，要求MA的多益（TOEIC）水準要達到900分，並期待願意派赴海外單位服務之優秀人才加入。

一銀指出，歡迎具備優異外語能力，數位金融背景、跨文化思維與國際移動力的各界菁英踴躍至金融研訓院網站報名，報名至4月5日截止。

一銀董事長蔡慶年表示，今年聚焦推展數位轉型，強化虛實跨業整合，並配合「新南向」政策深耕海外，以提升營運規模，在貫徹「利基型」、「區域型」、「數位型」及「幸福型」的經營願景下，要維持高度成長，也要不斷的培育優秀的人才來加入我們的團隊。

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  • 第一銀行今天宣布，2017年備幹部（MA）招募計畫，預計徵求60名MA，並且拉高語文門檻，要求MA的多益（TOEIC）水準要達到900分。（資料照）

    第一銀行今天宣布，2017年備幹部（MA）招募計畫，預計徵求60名MA，並且拉高語文門檻，要求MA的多益（TOEIC）水準要達到900分。（資料照）

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