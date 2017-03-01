台股失守9700點 下跌78.69點 食品、造紙等傳產抗跌

2017-03-01 14:31

〔記者洪友芳／新竹報導〕結束228四天連假，台股今天呈現狹幅震盪與短線整理走勢，電子權值股走弱，金融類股也黯淡，食品、造紙等傳產類股相對抗跌，加權指數開平走低，收9674.78點，下跌78.69點，成交量981億元。

股王大立光、權值股台積電、鴻海、台塑、南亞等股價走跌；玉晶光、浩鑫、基因等個股則出現跌停，衝擊大盤跌幅拉大，最後失守9700點。

漲停的個股包括中低價營運利多股與高配息題材，例如聯陽、華新科、今國光、新鉅科、友訊等。

鮮奶傳出漲價，各類股以食品股漲幅達2.01%居最高，統一股價上漲1.9元、漲幅3.48%；造紙、航運、水泥、鋼鐵與觀光等傳產股相對抗跌。

法人指出，美國聯準會的升息動作、新台幣升值等國際變數，將牽動台股走勢，建議選股不選市，可考慮業績題材與高殖利率股。